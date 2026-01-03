BYD ने टेस्ला से छीना शीर्ष EV कंपनी का ताज, जानिए कैसे रहे बिक्री आंकड़े

क्या है खबर?

चीन की BYD से पिछड़ने के कारण टेस्ला ने 2025 में शीर्ष इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विक्रेता के रूप में अपना ताज खो दिया है। आंकड़ों के अनुसार, टेस्ला ने पिछले साल वैश्विक स्तर पर 16.3 लाख वाहन बेचे, जो 2024 के 17.9 लाख की तुलना में 9 फीसदी की गिरावट है। दूसरी तरफ BYD ने 22.6 लाख बेचे, जिससे वह शीर्ष EV विक्रेता बनकर उभरी है। पिछले साल दुनियाभर में EV बिक्री में 28 फीसदी का उछाल आया है।