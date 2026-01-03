BYD ने टेस्ला से छीना शीर्ष EV कंपनी का ताज, जानिए कैसे रहे बिक्री आंकड़े 

BYD ने टेस्ला से छीना शीर्ष EV कंपनी का ताज, जानिए कैसे रहे बिक्री आंकड़े
क्या है खबर?
चीन की BYD से पिछड़ने के कारण टेस्ला ने 2025 में शीर्ष इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विक्रेता के रूप में अपना ताज खो दिया है। आंकड़ों के अनुसार, टेस्ला ने पिछले साल वैश्विक स्तर पर 16.3 लाख वाहन बेचे, जो 2024 के 17.9 लाख की तुलना में 9 फीसदी की गिरावट है। दूसरी तरफ BYD ने 22.6 लाख बेचे, जिससे वह शीर्ष EV विक्रेता बनकर उभरी है। पिछले साल दुनियाभर में EV बिक्री में 28 फीसदी का उछाल आया है।
गिरावट
चौथी तिमाही में हुआ नुकसान
टेस्ला को चौथी तिमाही में सबसे बड़ा झटका 7,500 डॉलर (करीब 6.75 लाख रुपये) के अमेरिकी संघीय कर प्रोत्साहन को खत्म करने से लगा है। इससे उसकी बिक्री 2024 की इसी अवधि की तुलना में 15.6 फीसदी घटकर 4.18 लाख रह गई। नए साल की छुट्टियों के बाद शेयरों में 2 फीसदी से अधिक की गिरावट भी आई। सब्सिडी खत्म होने से पहले तीसरी तिमाही में उसने रिकॉर्ड तोड़ 29 फीसदी की वृद्धि के साथ 4.97 लाख वाहन बेचे।
वजह
इन कारणों से BYD को हुआ फायदा
टेस्ला को बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी कर छूट की समाप्ति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क की राजनीतिक बयानबाजी के कारण नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ BYD यूरोप में हो रही तीव्र वृद्धि से लाभान्वित हो रही है, जहां चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी पर अपनी बढ़त को और मजबूत कर रही है। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी का कहना है कि स्थानीय बाजार के बाहर बिक्री 2024 से लगभग 150 फीसदी बढ़ी है।