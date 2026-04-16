BYD की कारें अगले महीने से महंगी हो जाएंगी

BYD कारें अगले महीने से होंगी 1 लाख रुपये तक महंगी, जानिए क्यों बढ़ाई कीमत

क्या है खबर?

चीनी कार निर्माता BYD ने भारत में बिकने वाले अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके तहत कीमतों में 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो मॉडल के आधार पर लगभग 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक होगी और बढ़ोतरी 1 मई से लागू होगी। यह इस साल जनवरी में BYD सीलियन 7 की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से कहीं अधिक है। साथ ही यह सभी मॉडल्स पर लागू होगी।