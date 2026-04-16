BYD कारें अगले महीने से होंगी 1 लाख रुपये तक महंगी, जानिए क्यों बढ़ाई कीमत

BYD कारें अगले महीने से होंगी 1 लाख रुपये तक महंगी, जानिए क्यों बढ़ाई कीमत
क्या है खबर?
चीनी कार निर्माता BYD ने भारत में बिकने वाले अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके तहत कीमतों में 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो मॉडल के आधार पर लगभग 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक होगी और बढ़ोतरी 1 मई से लागू होगी। यह इस साल जनवरी में BYD सीलियन 7 की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से कहीं अधिक है। साथ ही यह सभी मॉडल्स पर लागू होगी।
वजह
इस कारण की जा रही वृद्धि
BYD कारों की कीमतों में इस बढ़ोतरी का कारण बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताएं हैं, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के आस-पास जारी अस्थिरता है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन और रसद लागतों को काफी हद तक प्रभावित करता है। इसकी भरपाई के लिए कुछ बोझ ग्राहकों पर डाला है। कार निर्माता भारत में 4 मॉडल- BYD अट्टो-3, सील, ईमैक्स 7 और सीलियन 7 पेश करती है। इन गाड़ियों की कीमतें 24.99 लाख से शुरू होकर 54.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं।
अन्य कंपनियां
इन कंपनियों ने भी बढ़ाई कीमत
इसके अलावा दक्षिण कोरियाई हुंडई मोटर कंपनी भी 1 मई से अपनी गाड़ियों की कीमत में इजाफा करने जा रही है। वह अपनी पूरी रेंज में 1 प्रतिशत तक की वृद्धि लागू करेगी। टाटा मोटर्स ने 1 अप्रैल से अपने सभी आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाली कारों की कीमतों में मामूली वृद्धि लागू की है। कंपनी ने बताया कि यह संशोधन इनपुट लागत में लगातार हो रही वृद्धि की आंशिक रूप से भरपाई करने के उद्देश्य से किया गया है।