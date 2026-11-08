BYD डेंजा D9 MPV आकार में काफी बड़ी होगी

BYD डेंजा D9 MPV भारत में 13 नवंबर को होगी लॉन्च, पहली बार दिखी झलक

क्या है खबर?

चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD लग्जरी MPV डेंजा D9 को 13 नवंबर को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसे पहली बार मुंबई में देखा गया है। सामने आई तस्वीरों में इस MPV को एक बंद ट्रांसपोर्टर से उतारते हुए देखा गया है। इस BYD D9 का बाहरी रंग ग्रे है और पिछले हिस्से में पूरी चौड़ाई में फैली इल्यूमिनेटेड (रोशनी वाली) टेल लैंप असेंबली, 'डेजा' और टेलगेट के बाएं हिस्से पर D9 का बैज लगा है।