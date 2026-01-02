टेस्ला को पछाड़ने के करीब BYD, बन सकती है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी
क्या है खबर?
चीन की जानी-मानी कार निर्माता कंपनी BYD जल्द एलन मस्क की टेस्ला को पछाड़ दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी बन सकती है। कंपनी ने पूरे साल का सेल्स टारगेट पूरा कर लिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, नए साल के पहले ट्रेडिंग दिन BYD के हांगकांग में लिस्टेड शेयर 2.3 प्रतिशत तक चढ़े। कठिन चीनी ऑटो बाजार के बीच यह उपलब्धि कंपनी के लिए बड़ी मानी जा रही है।
डिलीवरी
रिकॉर्ड डिलीवरी, बिक्री में मजबूत बढ़त
शेन्जेन स्थित BYD ने साल 2025 में कुल 46 लाख गाड़ियां डिलीवर कीं, जो पिछले साल के मुकाबले 7.7 प्रतिशत ज्यादा हैं। डिलीवरी का यह आंकड़ा कंपनी के सितंबर में संशोधित सालाना लक्ष्य के अनुरूप है। खास बात यह रही कि BYD ने लगभग बराबर संख्या में पूरी तरह इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियां बेचीं। इससे कंपनी की मजबूत प्रोडक्ट रणनीति और ग्राहकों में बढ़ती स्वीकार्यता साफ नजर आती है।
चुनौती
चीन में बढ़ी चुनौती
आने वाले समय में BYD पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि चीन सरकार EV खरीद पर मिलने वाले इंसेंटिव धीरे-धीरे करके घटाते जा रही है। घरेलू बाजार में जीली और शाओमी जैसी कंपनियों से कड़ा मुकाबला है। इसके बावजूद विदेशों में BYD की बिक्री मजबूत रही है। 2025 में चीन के बाहर डिलीवरी 10.05 लाख यूनिट तक पहुंची, जिससे घरेलू बाजार की कमजोरी की भरपाई करने में मदद मिली है।
फायदा
टेस्ला की सुस्ती से BYD को फायदा
टेस्ला इस समय कई चुनौतियों से जूझ रही है। ब्लूमबर्ग के अनुमान के अनुसार, टेस्ला की सालाना बिक्री घटकर करीब 16 लाख यूनिट रह सकती है। उत्पादन में बदलाव, सब्सिडी खत्म होना और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मस्क से जुड़े विवादों का असर डिमांड पर पड़ा है। एनालिस्ट मानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी और मॉडल लॉन्च के दम पर BYD 2026 तक अपनी बढ़त और मजबूत कर सकती है।