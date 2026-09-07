BMW i5 LWB में आरामदायक सवारी के लिए खास फीचर दिया गया है

BMW i5 LWB भारत में लॉन्च, जानिए इसकी खासियत और कीमत

क्या है खबर?

BMW ने भारत में i5 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) को लॉन्च किया है। यह कंपनी की स्थानीय स्तर पर असेंबल की गई पहली इलेक्ट्रिक सेडान है और इसे चेन्नई प्लांट में बनाया जाएगा। इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। i5 LWB को ईड्राइव35L M स्पोर्ट स्पेसिफिकेशन में पेश किया गया है और यह 4 रंगों- मिनरल व्हाइट, फाइटोनिक ब्लू, कार्बन ब्लैक और ऑक्साइड ग्रे में उपलब्ध होगी। यहां आरामदायक सवारी के लिए अडैप्टिव रियर-एक्सल एयर सस्पेंशन खास फीचर दिया गया है।