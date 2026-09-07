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BMW i5 LWB भारत में लॉन्च, जानिए इसकी खासियत और कीमत
BMW i5 LWB में आरामदायक सवारी के लिए खास फीचर दिया गया है

BMW i5 LWB भारत में लॉन्च, जानिए इसकी खासियत और कीमत

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 07, 2026
05:10 pm
क्या है खबर?

BMW ने भारत में i5 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) को लॉन्च किया है। यह कंपनी की स्थानीय स्तर पर असेंबल की गई पहली इलेक्ट्रिक सेडान है और इसे चेन्नई प्लांट में बनाया जाएगा। इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। i5 LWB को ईड्राइव35L M स्पोर्ट स्पेसिफिकेशन में पेश किया गया है और यह 4 रंगों- मिनरल व्हाइट, फाइटोनिक ब्लू, कार्बन ब्लैक और ऑक्साइड ग्रे में उपलब्ध होगी। यहां आरामदायक सवारी के लिए अडैप्टिव रियर-एक्सल एयर सस्पेंशन खास फीचर दिया गया है।

लुक 

ऐसा है इस लग्जरी कार का लुक

डायमेंशन की बात करें तो यह 5,175mm लंबी, 2,156mm चौड़ी, 1,520mm ऊंची और व्हीलबेस 3,105mm है। BMW का दावा है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कार है।

इसमें किडनी ग्रिल के चारों ओर BMW आइकॉनिक ग्लो इल्यूमिनेशन, एडेप्टिव LED हेडलाइट्स, फ्लश डोर हैंडल और 20-इंच के M अलॉय व्हील्स शामिल हैं।

लग्जरी कार में उभरे हुए '5' के निशान के साथ बदला हुआ हॉफमिस्टर किंक और पतली LED टेल लैंप्स भी दिए गए हैं।

इंटीरियर 

इन सुविधाओं से लैस है i5

इंटीरियर की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार के अंदर BMW कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन शामिल है।

इसमें BMW ऑपरेटिंग सिस्टम 8.5, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, डिजिटल की प्लस और कनेक्टेड-कार फंक्शनैलिटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इसके अलावा, हवादार आरामदायक फ्रंट सीटें, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वीगन वेगांजा अपहोल्स्ट्री, स्काई लाउंज पैनोरमिक ग्लास रूफ, क्राफ्टेडक्लैरिटी क्रिस्टल कंट्रोल्स और बोवर्स एंड विल्किंस सराउंड साउंड सिस्टम शामिल हैं।

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कीमत 

कितनी है इस कार की कीमत?

BMW i5 ईड्राइव35L का इलेक्ट्रिक पावरट्रेन 268hp की पावर और 410Nm का टॉर्क देता है।

यह 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 6.7 सेकेंड में पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति घंटा है।

इसमें लगा 81.6kWh बैटरी पैक 669 किलोमीटर तक की रेंज देता है। यह 160kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी 10-80 फीसदी तक 33 मिनट में चार्ज हो जाती है।

इसकी शुरुआती कीमत 79.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

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