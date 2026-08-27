बाइक का माइलेज अचानक हो गया कम? पेट्रोल के अलावा ये वजहें हो सकती हैं जिम्मेदार
क्या है खबर?
बाइक का माइलेज अचानक कम होना सिर्फ पेट्रोल की कीमत या क्वालिटी से जुड़ी समस्या नहीं होती। कई बार बाइक के कुछ हिस्सों में छोटी खराबी या रखरखाव की कमी के कारण भी ईंधन ज्यादा खर्च होने लगता है। अगर पहले के मुकाबले बाइक कम दूरी तय कर रही है, तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। समय रहते कारण पहचानकर बाइक की जांच कराने से ज्यादा पेट्रोल खर्च होने और बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
#1
टायर और इंजन ऑयल भी वजह
टायर में हवा कम होने पर इंजन को बाइक चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
इससे ईंधन की खपत बढ़ सकती है और माइलेज कम हो जाता है। इसी तरह लंबे समय तक इंजन ऑयल न बदलने या गलत ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करने से इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
ऐसे में टायर प्रेशर नियमित रूप से जांचें और कंपनी की सलाह के मुताबिक इंजन ऑयल समय पर बदलवाते रहें।
#2
एयर फिल्टर गंदा होने पर बढ़ता खर्च
बाइक का एयर फिल्टर गंदा या जाम होने पर इंजन तक पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती।
इसका असर इंजन के दहन पर पड़ सकता है और बाइक ज्यादा ईंधन इस्तेमाल कर सकती है। स्पार्क प्लग की खराब स्थिति भी इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज को प्रभावित कर सकती है।
इसके अलावा, खराब फ्यूल इंजेक्टर या कार्बोरेटर की समस्या से भी पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है। सर्विस के दौरान इन हिस्सों की जांच जरूरी है।
#3
गलत राइडिंग आदतें भी जिम्मेदार
बार-बार तेज एक्सीलरेशन, अचानक ब्रेक लगाना और ज्यादा रफ्तार पर बाइक चलाना भी माइलेज घटा सकता है।
ट्रैफिक में लगातार इंजन को तेज आरपीएम पर चलाने से ईंधन की खपत बढ़ती है। बाइक पर जरूरत से ज्यादा वजन रखना भी माइलेज पर असर डाल सकता है।
अगर बाइक की सर्विस समय पर हो रही है, फिर भी माइलेज लगातार कम है, तो किसी अच्छे मैकेनिक से इंजन और फ्यूल सिस्टम की जांच कराना बेहतर रहेगा।