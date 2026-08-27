बाइक पर जरूरत से ज्यादा वजन रखना भी माइलेज पर असर डाल सकता है

बाइक का माइलेज अचानक हो गया कम? पेट्रोल के अलावा ये वजहें हो सकती हैं जिम्मेदार

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:46 am Aug 27, 202609:46 am

क्या है खबर?

बाइक का माइलेज अचानक कम होना सिर्फ पेट्रोल की कीमत या क्वालिटी से जुड़ी समस्या नहीं होती। कई बार बाइक के कुछ हिस्सों में छोटी खराबी या रखरखाव की कमी के कारण भी ईंधन ज्यादा खर्च होने लगता है। अगर पहले के मुकाबले बाइक कम दूरी तय कर रही है, तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। समय रहते कारण पहचानकर बाइक की जांच कराने से ज्यादा पेट्रोल खर्च होने और बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।