बाइक का इंजन अचानक हो जाता है बंद? जानिए वजह और समाधान 

कई बाइक चालकों को चलते समय अचानक इंजन बंद होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह दिक्कत ट्रैफिक, लंबी यात्रा या रोजाना ऑफिस जाते समय परेशानी बढ़ा सकती है। कई बार लोग इसे बड़ी खराबी मान लेते हैं, जबकि ज्यादातर मामलों में वजह छोटी होती है। इंजन बंद होना न सिर्फ समय खराब करता है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बन सकता है। इसलिए इसकी सही वजह समझना और समय पर समाधान करना बेहद जरूरी है।

#1 फ्यूल और एयर सप्लाई से जुड़ी समस्याएं बाइक का इंजन बंद होने की सबसे आम वजह फ्यूल सप्लाई में रुकावट होती है। पेट्रोल कम होना, फ्यूल लाइन में गंदगी या फ्यूल फिल्टर जाम होना इंजन को बंद कर सकता है। इसके अलावा एयर फिल्टर अगर बहुत गंदा हो जाए तो इंजन को सही हवा नहीं मिलती। हवा और पेट्रोल का सही संतुलन बिगड़ने पर बाइक रुक जाती है। नियमित सर्विस और समय पर फिल्टर साफ करवाने से यह समस्या आसानी से रोकी जा सकती है।

#2 स्पार्क प्लग और इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी कई बार इंजन बंद होने की वजह स्पार्क प्लग से जुड़ी होती है। स्पार्क प्लग खराब, ढीला या कार्बन से भरा हो तो इंजन सही तरह से जलन नहीं कर पाता। इसके अलावा बैटरी कमजोर होना, वायरिंग में ढीलापन या फ्यूज खराब होना भी अचानक बंद होने का कारण बन सकता है। अगर बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत दे या झटके महसूस हों, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच जरूर करानी चाहिए।

