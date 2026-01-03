अलविदा 2025: पिछले साल लॉन्च हुईं ये धांसू गाड़ियां, जिन्होंने बाजार में मचा दी हलचल 

पिछले कुछ सालों में भारतीय कार बाजार में जबरदस्त बदलाव आया है। नई तकनीकों का तेजी से विकास, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और नए सेगमेंट के निर्माण के साथ बाजार में काफी उथल-पुथल मची है। 2025 भी इससे अलग नहीं था, क्योंकि पिछले साल टाटा सिएरा जैसे कई रोमांचक लॉन्च और कुछ क्रांतिकारी मॉडल देखने को मिले, जिन्होंने बाजार में हलचल मचा दी। आइये जानते हैं पिछले साल भारत में लॉन्च हुई ICE मॉडल्स कौनसे रहे हैं।

#1 किआ साइरोस की कीमत: 8.67 लाख रुपये किआ मोटर्स ने सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में फरवरी, 2025 में साइरोस को लॉन्च किया, जिसे किआ सेल्टोस के नीचे रखा गया। यह अपनी सीधी और बॉक्सी बनावट, विशाल इंटीरियर और ढेर सारे फीचर्स के साथ अलग पहचान बनाती है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 12.3-इंच की स्क्रीन, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बीच में 5-इंच की स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, आगे-पीछे वेंटिलेटेड सीटें और फ्लश डोर हैंडल शामिल हैं। इसकी कीमत 8.67-15.94 लाख रुपये के बीच है।

#2 मारुति सुजुकी विक्टोरिस की कीमत: 10.50 लाख रुपये पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुई विक्टोरिस ने कुछ ही समय में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मारुति सुजुकी की उपस्थिति को काफी मजबूत किया है। एरिना लाइनअप में फ्लैगशिप मॉडल के रूप में पेश की गई विक्टोरिस आकर्षक और क्लासी लुक के साथ-साथ बेहतरीन फीचर्स से लैस है। इनमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 8-स्पीकर वाला इंफिनिटी साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और हेड-अप डिस्प्ले शामिल हैं। इसकी कीमत 10.50-19.99 लाख रुपये के बीच है।

#3 किआ कैरेंस क्लाविस की कीमत: 11.08 लाख रुपये किआ कैरेंस के प्रीमियम विकल्प के रूप में मई, 2025 में कैरेंस क्लाविस मास-मार्केट MPV सेगमेंट में एक अपमार्केट और फीचर-रिच मॉडल है। यह 6 और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इसमें ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, 12.3-इंच टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और मल्टीपल ड्राइव मोड्स के साथ 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम शामिल हैं। क्लाविस में 1.5-लीटर पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलता है। इस गाड़ी की कीमत 11.08-20.71 लाख रुपये के बीच है।

