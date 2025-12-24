बजाज क्लासिक पल्सर बाइक्स को कर रही अपडेट, जानिए कब होंगी लॉन्च
क्या है खबर?
दाेपहिया वाहन निर्माता बजाज अपनी लोकप्रिय पल्सर क्लासिक रेंज 125, 150, 220F बाइक्स में बड़े अपडेट की तैयारी कर रही है। यह बदलाव सबसे पहले पल्सर 125 और पल्सर 150 में मिल सकता है। अपडेटेड पल्सर क्लासिक रेंज के लिए N सीरीज के नए जनरेशन के ट्यूबलर फ्रेम का उपयोग किया जा सकता है। इनकी राइडिंग विशेषताओं के अनुरूप चेसिस में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं। इससे राइडर्स को एक चुस्त और संतुलित राइडिंग का अनुभव मिलेगा।
बदलाव
क्या-क्या किए जा सकते हैं बदलाव?
बजाज पल्सर क्लासिक बाइक्स अपनी स्पोर्टी लुक के लिए पहले से ही काफी पसंद की जाती हैं, इसलिए इनके डिजाइन में शायद ही कोई बड़ा बदलाव होगा। मामूली कॉस्मेटिक बदलाव हो सकते हैं। इनमें मोनोशॉक रियर सस्पेंशन मिलने की संभावना है, जिससे इनका स्पोर्टी लुक और भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नए रंग और ग्राफिक्स भी पेश किए जा सकते हैं। 2026 पल्सर क्लासिक बाइक्स में कुछ नए तकनीकी फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं।
इंजन
ऐसा होगा पावरट्रेन
2026 पल्सर क्लासिक बाइक्स में अधिक परिष्कृत इंजन मिलने की भी उम्मीद है। यह अपडेट पल्सर N सीरीज की बाइक्स में इस्तेमाल होने वाले एयर-कूल्ड इंजन के समान हो सकता है। मौजूदा पल्सर क्लासिक बाइक्स में DTS-i इंजन लगा है। अपडेटेड इंजन नए चेसिस की राइड डायनामिक्स के साथ बेहतर तालमेल बिठाएंगे। बजाज अगले साल त्योहारी सीजन के आस-पास अपडेटेड 2026 पल्सर क्लासिक बाइक्स लॉन्च करेगी। अपडेटेड वर्जन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है।