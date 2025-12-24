अपडेटेड बजाज क्लासिक पल्सर बाइक्स अलगे साल लॉन्च होंगी

बजाज क्लासिक पल्सर बाइक्स को कर रही अपडेट, जानिए कब होंगी लॉन्च

क्या है खबर?

दाेपहिया वाहन निर्माता बजाज अपनी लोकप्रिय पल्सर क्लासिक रेंज 125, 150, 220F बाइक्स में बड़े अपडेट की तैयारी कर रही है। यह बदलाव सबसे पहले पल्सर 125 और पल्सर 150 में मिल सकता है। अपडेटेड पल्सर क्लासिक रेंज के लिए N सीरीज के नए जनरेशन के ट्यूबलर फ्रेम का उपयोग किया जा सकता है। इनकी राइडिंग विशेषताओं के अनुरूप चेसिस में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं। इससे राइडर्स को एक चुस्त और संतुलित राइडिंग का अनुभव मिलेगा।