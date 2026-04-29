बजाज ने चेतक रेंज को किया अपडेट, जानिए क्या-क्या किया बदलाव
क्या है खबर?
बजाज ने 2026 के लिए अपने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप को अपडेट किया है। इसमें नाम बदलने के साथ बेहतर परफॉर्मेंस, तेज चार्जिंग और अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं। चुनिंदा वेरिएंट्स की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की भी गई है। नए नामकरण के अनुसार अब इस लाइनअप को 3 श्रेणियों- C25, C30 और C35 में बांटा गया है। एंट्री-लेवल मॉडल C25 रेंज से शुरू होते हैं, इसके बाद C30 आता है, जबकि C35 प्रीमियम लाइनअप के लिए उपयोग होगा।
प्रदर्शन
स्कूटर के प्रदर्शन में हुआ सुधार
अपडेटेड लाइन-अप में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनमें C3501 में अब चेतक ऐप के जरिए इंटीग्रेटेड गूगल मैप्स नेविगेशन मिलता है। इसके इंजन की पावर 4.5kW से बढ़कर 4.8kW हो गई है। सभी मॉडल्स के प्रदर्शन में सुधार किया गया है। C3501 और C3502 अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं, जबकि C3503 और C3001 की अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा और C2501 की 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है।
चार्जिंग समय
कम हो गया चार्जिंग समय
चार्जिंग समय में सुधार करने के लिए C3001 अब फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे 0-80 फीसदी चार्ज होने का समय 3 घंटे 50 मिनट से घटकर 2 घंटे 55 मिनट हो गया है। बजाज ने C30 और C35 में राइडिंग मोड्स (इको, स्पोर्ट) और हिल होल्ड असिस्ट को स्टैंडर्ड फीचर बना दिया है। टॉप वेरिएंट को OTA अपडेट भी मिलते हैं। C30 और C35 वेरिएंट की कीमतों में लगभग 3,000 से 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।