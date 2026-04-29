बजाज चेतक रेंज के नामकरण में भी बदलाव किया गया है

बजाज ने चेतक रेंज को किया अपडेट, जानिए क्या-क्या किया बदलाव

क्या है खबर?

बजाज ने 2026 के लिए अपने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप को अपडेट किया है। इसमें नाम बदलने के साथ बेहतर परफॉर्मेंस, तेज चार्जिंग और अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं। चुनिंदा वेरिएंट्स की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की भी गई है। नए नामकरण के अनुसार अब इस लाइनअप को 3 श्रेणियों- C25, C30 और C35 में बांटा गया है। एंट्री-लेवल मॉडल C25 रेंज से शुरू होते हैं, इसके बाद C30 आता है, जबकि C35 प्रीमियम लाइनअप के लिए उपयोग होगा।