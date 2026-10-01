कार का क्लच जल्दी खराब होने से बचाने के लिए न करें ये गलतियां
क्या है खबर?
कार चलाते समय क्लच का इस्तेमाल सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। बार-बार गलत तरीके से क्लच दबाने या बिना जरूरत पैर रखने से क्लच प्लेट जल्दी घिस सकती है। इससे कार चलाते समय झटके लगना, गियर बदलने में परेशानी और आवाज जैसी समस्याएं आ सकती हैं। क्लच बदलवाने में अच्छा-खासा खर्च भी हो सकता है। इसलिए ड्राइविंग के दौरान कुछ आम गलतियों से बचना जरूरी है, ताकि क्लच लंबे समय तक ठीक से काम करता रहे।
#1
क्लच पर पैर रखकर न चलाएं
कई लोग कार चलाते समय अपना पैर लगातार क्लच पेडल पर रखे रहते हैं।
भले ही पैर का दबाव बहुत कम हो, लेकिन इससे क्लच पूरी तरह जुड़ नहीं पाता और प्लेट लगातार घिसती रहती है। ट्रैफिक में भी लोग गियर लगाए रखते हैं और क्लच दबाकर इंतजार करते हैं।
ऐसा करने से क्लच पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। इसलिए रुकते समय गियर न्यूट्रल करके पैर क्लच पेडल से हटा देना बेहतर होता है।
#2
आधा क्लच ज्यादा देर न रखें
ढलान या धीमी गति में कई चालक कार को चलाने के लिए लंबे समय तक आधा क्लच रखते हैं।
इससे क्लच प्लेट और दूसरे हिस्सों के बीच लगातार घर्षण होता रहता है, जिससे गर्मी बढ़ती है और क्लच जल्दी घिस सकता है। ट्रैफिक में भी बार-बार आधा क्लच रखने से बचना चाहिए।
जरूरत के हिसाब से क्लच छोड़कर कार को आगे बढ़ाएं और रुकने पर न्यूट्रल गियर का इस्तेमाल करें, ताकि क्लच पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।
#3
गलत तरीके से तेज रफ्तार न बढ़ाएं
कई बार चालक कम गति पर गलत गियर में कार चलाते हैं और फिर अचानक एक्सीलेटर दबाकर गति बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
ऐसी स्थिति में इंजन और क्लच पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा वजन लेकर चलने या बार-बार तेज गति से कार चलाने पर भी क्लच पर असर पड़ता है।
इसलिए सड़क और कार की गति के हिसाब से सही गियर चुनें, क्लच को धीरे और पूरा छोड़ें और बेवजह तेज एक्सीलेरेशन से बचें।