क्लच की उम्र बढ़ाने के लिए रखें ध्यान

कार का क्लच जल्दी खराब होने से बचाने के लिए न करें ये गलतियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:34 pm Oct 01, 202606:34 pm

क्या है खबर?

कार चलाते समय क्लच का इस्तेमाल सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। बार-बार गलत तरीके से क्लच दबाने या बिना जरूरत पैर रखने से क्लच प्लेट जल्दी घिस सकती है। इससे कार चलाते समय झटके लगना, गियर बदलने में परेशानी और आवाज जैसी समस्याएं आ सकती हैं। क्लच बदलवाने में अच्छा-खासा खर्च भी हो सकता है। इसलिए ड्राइविंग के दौरान कुछ आम गलतियों से बचना जरूरी है, ताकि क्लच लंबे समय तक ठीक से काम करता रहे।