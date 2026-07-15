कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, इंजन को होगा नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:09 am Jul 15, 202609:09 am

क्या है खबर?

कार का इंजन लंबे समय तक सही चले, इसके लिए सिर्फ समय पर सर्विस कराना ही काफी नहीं होता। रोजाना की कुछ गलत ड्राइविंग आदतें भी इंजन की उम्र कम कर सकती हैं। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां करते रहते हैं, जिनका असर धीरे-धीरे इंजन की क्षमता और माइलेज पर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही ड्राइविंग तरीका अपनाकर महंगे रिपेयर खर्च से बचा जा सकता है और इंजन लंबे समय तक बेहतर चलता है।