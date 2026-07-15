कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, इंजन को होगा नुकसान
क्या है खबर?
कार का इंजन लंबे समय तक सही चले, इसके लिए सिर्फ समय पर सर्विस कराना ही काफी नहीं होता। रोजाना की कुछ गलत ड्राइविंग आदतें भी इंजन की उम्र कम कर सकती हैं। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां करते रहते हैं, जिनका असर धीरे-धीरे इंजन की क्षमता और माइलेज पर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही ड्राइविंग तरीका अपनाकर महंगे रिपेयर खर्च से बचा जा सकता है और इंजन लंबे समय तक बेहतर चलता है।
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ये आदतें इंजन को सबसे ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान
ठंडा इंजन स्टार्ट करते ही तेज रफ्तार पकड़ना, बार-बार तेज एक्सीलरेशन देना, अचानक ब्रेक लगाना और जरूरत से ज्यादा ऊंचे RPM पर गाड़ी चलाना इंजन पर अतिरिक्त दबाव डालता है।
कम इंजन ऑयल के साथ वाहन चलाना, समय पर ऑयल न बदलना, खराब ईंधन का इस्तेमाल करना और इंजन की चेतावनी लाइट को नजरअंदाज करना भी नुकसान बढ़ा सकता है।
ये आदतें इंजन के पुर्जों की घिसावट तेज कर देती हैं।
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धीरे-धीरे कम होने लगती है इंजन की क्षमता
इन गलत आदतों का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ इंजन की ताकत धीरे-धीरे कम होने लगती है।
माइलेज घट सकती है, इंजन ज्यादा गर्म हो सकता है और आवाज भी बढ़ सकती है। कई बार धुआं निकलने, स्टार्ट होने में दिक्कत या महंगे रिपेयर की नौबत भी आ जाती है।
लगातार लापरवाही करने पर इंजन की उम्र कम हो सकती है और वाहन की कुल परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है।
#3
इन सावधानियों से इंजन रहेगा सुरक्षित
इंजन को सुरक्षित रखने के लिए समय पर सर्विस कराएं, सही ग्रेड का इंजन ऑयल और अच्छा ईंधन इस्तेमाल करें।
वाहन स्टार्ट करने के बाद कुछ सेकंड सामान्य गति पर चलाएं और बेवजह तेज एक्सीलरेशन से बचें। चेतावनी लाइट जलने पर तुरंत जांच कराएं और तय समय पर फिल्टर व दूसरे जरूरी पार्ट्स बदलवाएं।
इन आसान आदतों से इंजन बेहतर रहेगा, माइलेज बढ़ेगी और वाहन लंबे समय तक बिना परेशानी चलता रहेगा।