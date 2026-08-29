एथर कोनार्क को 4 रंग विकल्पों में पेश किया गया है

एथर ने लॉन्च किया अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

एथर एनर्जी ने अपने कम्युनिटी डे कार्यक्रम में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क लॉन्च किया है। इसमें कई बैटरी और रेंज के विकल्प दिए हैं। यह कंपनी के EL प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला प्रोडक्शन स्कूटर है, जो S और Z वर्जन में उपलब्ध होगा। इसमें S को ज्यादा किफायती विकल्प के तौर पर पेश किया है। इसमें 4 रेंज विकल्प हैं, जो 100 से 200 किलोमीटर के बीच है, जबकि Z को 125 और 161 किलोमीटर रेंज में उतारा है।