एस्टन मार्टिन ने भारत में अपनी गाड़ियों की कीमत कम की है

एस्टन मार्टिन कारें भारत में 4 करोड़ रुपये तक सस्ती हुईं, जानिए कितनी है नई कीमत

क्या है खबर?

ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता एस्टन मार्टिन ने भारत-यूनाइटेड किंगडम (UK) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद भारत में अपने 7 मॉडल्स की कीमतें कम कर दी हैं, जिससे ग्राहकों को 4.02 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है। सबसे बड़ी कटौती वैन्क्विश वोलांटे ग्रैंड टूरर पर की गई है। इसकी कीमत अब 6.90 करोड़ रुपये है, जो पहले 10.92 करोड़ रुपये थी। वैनक्विश कूपे की कीमत 10.11 करोड़ से 3.71 करोड़ घटकर 6.40 करोड़ रुपये हो गई है।