रात या तेज बारिश में यह समस्या ड्राइविंग को मुश्किल बना सकती है

बारिश में कार की हेडलाइट हो रही धुंधली? जानिए क्या है वजह और समाधान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:26 pm Jul 02, 202609:26 pm

क्या है खबर?

बारिश के मौसम में कई कार चालकों को एक आम परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ी की हेडलाइट के अंदर धुंध या पानी की छोटी-छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं, जिससे रोशनी पहले जैसी साफ नहीं रहती। रात या तेज बारिश में यह समस्या ड्राइविंग को मुश्किल बना सकती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो हेडलाइट की रोशनी कम होने के साथ उसकी उम्र, चमक और प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है।