बारिश में कार की हेडलाइट हो रही धुंधली? जानिए क्या है वजह और समाधान
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में कई कार चालकों को एक आम परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ी की हेडलाइट के अंदर धुंध या पानी की छोटी-छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं, जिससे रोशनी पहले जैसी साफ नहीं रहती। रात या तेज बारिश में यह समस्या ड्राइविंग को मुश्किल बना सकती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो हेडलाइट की रोशनी कम होने के साथ उसकी उम्र, चमक और प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है।
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धुंध बनने की सबसे बड़ी वजह
हेडलाइट के अंदर और बाहर के तापमान में अंतर होने पर नमी जमा होने लगती है। बारिश के दौरान हवा में नमी अधिक होती है, इसलिए हेडलाइट के भीतर हल्की धुंध बन सकती है। कई बार रबर सील ढीली होने, कवर में दरार आने या वेंट बंद होने से भी पानी अंदर पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में धुंध लंबे समय तक बनी रह सकती है और रोशनी प्रभावित होने के साथ विजिबिलिटी भी कम हो सकती है।
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ऐसे करें इस समस्या का समाधान
अगर धुंध कुछ समय बाद अपने आप खत्म हो जाती है तो यह सामान्य माना जाता है। हालांकि, अगर पानी की बूंदें लगातार दिखाई दें तो हेडलाइट की सील, वेंट और कवर की जांच करानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर खराब सील बदलवाएं और हेडलाइट को अच्छी तरह सुखवाएं। प्रेशर वॉश करते समय हेडलाइट पर बहुत तेज पानी डालने से भी बचना चाहिए ताकि अंदर नमी न पहुंचे और भविष्य में दोबारा परेशानी न हो।
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इन बातों का रखें हमेशा ध्यान
बारिश शुरू होने से पहले कार की सभी लाइटों की जांच कर लेना बेहतर रहता है। धुंधली हेडलाइट रात में सामने का रास्ता साफ नहीं दिखा पाती, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। अगर हेडलाइट के अंदर बार-बार नमी बन रही है तो उसे नजरअंदाज न करें और सर्विस सेंटर पर जांच कराएं। सही समय पर देखभाल करने से हेडलाइट लंबे समय तक बेहतर रोशनी देती रहती है और सुरक्षित ड्राइविंग में भी काफी मदद मिलती है।