कार का माइलेज बढ़ाने का आसान फॉर्मूला

कार का माइलेज बढ़ाने का आसान फॉर्मूला, जानिए क्या करते हैं समझदार ड्राइवर

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:31 am Jun 08, 202608:31 am

क्या है खबर?

आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच कार का अच्छा माइलेज हर वाहन मालिक की प्राथमिकता बन गया है। कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से कार जरूरत से ज्यादा ईंधन खर्च करने लगती है। कुछ आसान आदतें अपनाकर और समय-समय पर वाहन की देखभाल करके माइलेज को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे ईंधन की बचत होती है, खर्च कम होता है और कार का प्रदर्शन भी लंबे समय तक अच्छा बना रहता है।