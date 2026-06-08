कार का माइलेज बढ़ाने का आसान फॉर्मूला, जानिए क्या करते हैं समझदार ड्राइवर
क्या है खबर?
आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच कार का अच्छा माइलेज हर वाहन मालिक की प्राथमिकता बन गया है। कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से कार जरूरत से ज्यादा ईंधन खर्च करने लगती है। कुछ आसान आदतें अपनाकर और समय-समय पर वाहन की देखभाल करके माइलेज को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे ईंधन की बचत होती है, खर्च कम होता है और कार का प्रदर्शन भी लंबे समय तक अच्छा बना रहता है।
#1
सही टायर प्रेशर और नियमित सर्विसिंग जरूरी
कार के टायरों में सही हवा होना माइलेज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। कम हवा वाले टायर इंजन पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे ईंधन ज्यादा खर्च होता है। इसके साथ ही समय पर सर्विसिंग कराना भी जरूरी है। इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और अन्य जरूरी हिस्सों की नियमित जांच से वाहन बेहतर तरीके से काम करता है। इससे इंजन की कार्यक्षमता बनी रहती है और माइलेज में सुधार देखने को मिल सकता है।
#2
तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक से बचें
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कार को एक समान गति पर चलाने की कोशिश करनी चाहिए। बार-बार तेज एक्सेलरेशन और अचानक ब्रेक लगाने से ईंधन की खपत बढ़ जाती है। हाईवे पर बहुत अधिक गति से चलाने पर भी माइलेज कम हो सकता है। शांत और संतुलित ड्राइविंग न केवल ईंधन बचाने में मदद करती है, बल्कि वाहन के कई हिस्सों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव भी कम करती है और सफर को अधिक सुरक्षित बनाती है।
#3
अनावश्यक वजन और इंजन चालू रखने से बचें
कार में जरूरत से ज्यादा सामान रखने से इंजन को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है। इसलिए अनावश्यक वजन हटाना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा, लंबे समय तक गाड़ी खड़ी होने पर इंजन चालू रखना भी ईंधन की बर्बादी करता है। ट्रैफिक या किसी जगह कुछ मिनट रुकना हो तो इंजन बंद करना बेहतर माना जाता है। यह आदत धीरे-धीरे अच्छी ईंधन बचत में मदद कर सकती है।
#4
AC का संतुलित उपयोग और सही ईंधन चुनें
कार का एयर कंडीशनर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर माइलेज पर असर पड़ सकता है। इसलिए AC का उपयोग संतुलित तरीके से करना चाहिए। साथ ही वाहन निर्माता द्वारा सुझाए गए गुणवत्ता वाले ईंधन का ही इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। खराब गुणवत्ता वाला ईंधन इंजन की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। इन आसान उपायों को अपनाकर चालक ईंधन खर्च कम कर सकते हैं और अपनी कार से बेहतर माइलेज प्राप्त कर सकते हैं।