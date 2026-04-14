BYD के पार्किंग स्थल में भीषण आग लग गई

BYD के पार्किंग स्थल में लगी भीषण आग, जानिए क्या हुआ नुकसान

क्या है खबर?

दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD के दक्षिणी चीन स्थित शेन्जेन शहर के एक औद्योगिक पार्क में स्थित पार्किंग गैराज में आग लग गई। कार निर्माता ने एक बयान में कहा कि आग ने गैराज परीक्षण और स्क्रैप किए गए वाहनों के लिए बने पार्किंग क्षेत्र को चपेट में लिया है। हालांकि, यह खुलासा नहीं किया गया है इसमें कितना और क्या नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के हताहत नहीं होने की पुष्टि की गई है।