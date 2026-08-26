चीन में कारों के हैंडल डिजाइन को लेकर 43 लाख EVs वापस मंगवाया गया है

चीन में कारों का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉल, 43 लाख EVs को क्यों मंगवाया?

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह चीन में इलेक्ट्रिक कारों को बड़े पैमाने पर वापस मंगाया गया। इसका मकसद मालिकों के चार्जिंग खत्म होने पर गाड़ी में ही फंस जाने के डर को दूर करना है। यह चीन में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉल है, जिसमें टेस्ला, शाओमी समेत 9 कार निर्माता कुल 43 लाख गाड़ियों को ठीक करेंगी। इससे पता चलता है कि बीजिंग अब कुछ सबसे एडवांस्ड कारों के लिए ऑटो सुरक्षा के नए मानक तय करने में आगे है।