2027 कावासाकी निंजा 300 को एक ही रंग विकल्प में पेश किया है

2027 कावासाकी निंजा 300 भारत में लॉन्च, जानिए क्या मिला है बदलाव

क्या है खबर?

कावासाकी ने भारत में अपनी सुपरस्पोर्ट बाइक निंजा 300 का 2027 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ लाइम ग्रीन रंग का विकल्प मिलता है, जो भारत में लॉन्च होने के बाद से ही निंजा 300 की पहचान रहा है। इसके साथ सफेद और नीले रंग की कंट्रास्टिंग धारियां दी गई हैं, जो फेयरिंग से शुरू होकर पीछे की स्टेप्ड सीट तक जाती हैं। इन धारियों के ऊपर 'निंजा' की ब्रांडिंग है।