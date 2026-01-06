2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट का लॉन्च से पहले खुलासा, ये जानकारियां आईं सामने 

दिग्गज कार निर्माता टाटा मोटर्स ने 13 जनवरी को लॉन्च से पहले पंच फेसलिफ्ट SUV का खुलासा कर दिया है। इसके डिजाइन में बदलाव के साथ नई तकनीक और नया केबिन शामिल है। नई टाटा पंच में महत्वपूर्ण मैकेनिकल अपग्रेड किए हैं, जिसमें अधिक शक्तिशाली इंजन का विकल्प भी दिया है। लॉन्च होने के बाद यह हुंडई एक्सटर, सिट्रोन C3, रेनो किगर, निसान मैग्नाइट, मारुति इग्निस, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और टोयोटा तैसर से मुकाबला करेगी।

एक्सटीरियर एक्सटीरियर में क्या किया है बदलाव? पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन अपडेटेड अल्ट्रोज सहित नए मॉडल्स से प्रेरित है, जिसमें पतली LED DRL और ब्लैक ग्रिल, बंपर पर भारी ब्लैक क्लैडिंग के साथ इंटीग्रेटेड एयर इंटेक और सिल्वर स्किड प्लेट इसे और भी मजबूत बनाती है। हेडलाइट्स को LED यूनिट्स में अपग्रेड किया है, जो पहले से अधिक शार्प और एंगुलर एनक्लोजर में लगी हैं। 16-इंच के नए अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक नया बंपर और नीले रंग का नया शेड भी पेश किया है।

इंटीरियर ऐसा है गाड़ी का इंटीरियर इंटीरियर में डैशबोर्ड का लेआउट पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें कई अहम बदलाव किए हैं। स्टीयरिंग व्हील अब 2 स्पोक वाला है और इसमें टाटा का चमकदार लोगो लगा है। एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल को टच पैनल में बदल दिया है और पंखे की गति और तापमान को एडजस्ट करने के लिए टॉगल स्विच दिए हैं। ग्रे और नीले रंग की सीट अपहोल्स्ट्री, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पतले बेजल वाला 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है।

फीचर ये जोड़े गए हैं नए फीचर फेसलिफ्ट मॉडल में कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो मौजूदा टाटा पंच में मौजूद नहीं थे। इनमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और हिल डिसेंट कंट्रोल शामिल हैं। अन्य खास फीचर्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 6-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री और सिंगल-पैनल सनरूफ शामिल हैं। सुरक्षा के लिए सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेंगे।

