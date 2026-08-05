2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N ने कई नए फीचर्स के साथ दी दस्तक, जानिए कितनी है कीमत

नई स्कॉर्पियो-N के सबसे बड़े बदलावों में से एक नया पैनोरमिक स्काईरूफ है, जो उच्च वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड सिंगल-पेन सनरूफ की जगह लेगा।

पार्किंग और गाड़ी को घुमाने-फिराने के दौरान बेहतर विजिबिलिटी के लिए ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 540-डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम भी जोड़ा है।

साथ ही SUV में अब नए डिजाइन वाले 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील, 31.24cm का फ्लोटिंग HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 3 डिस्प्ले लेआउट वाला 26.03cm का HD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया है।