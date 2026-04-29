2026 कीवे V302C नए रंग विकल्प के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
कीवे ने अपने V302C क्रूजर मोटरसाइकिल का 2026 मॉडल लॉन्च किया है। इसमें एक नया ग्लॉसी येलो रंग विकल्प जोड़ा गया है। इस अपडेट के साथ कीवे V302C अब 3 रंगों- ग्लॉसी रेड, ग्लॉसी ब्लैक और ग्लॉसी येलो में उपलब्ध है। दोपहिया वाहन निर्माता ने बाइक के लुक में थोड़ा बदलाव किया है, जिससे यह पहले से ज्यादा आकर्षक नजर आती है, लेकिन मैकेनिकल तौर पर कोई अपडेट नहीं दिया है।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस है नई V302C
2026 कीवे V302C में विशिष्ट बॉबर-प्रेरित डिजाइन को बरकरार रखा है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। मोटरसाइकिल की नीची बनावट, चौड़े टायर और लंबा व्हीलबेस सड़क पर दमदार उपस्थिति प्रदान करते हैं। चमकदार पेंट से सजे टियर ड्रॉप आकार के ईंधन टैंक से इसे प्रीमियम लुक मिलता है, जबकि काले रंग के इंजन और एग्जॉस्ट कंपोनेंट्स इसके आकर्षक लुक को बढ़ाते हैं। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूल-चैनल ABS, ऑल-LED लाइटिंग, सिंगल-पीस सीट दी गई है।
कीमत
कितनी है बाइक की कीमत?
नई V302C में 298cc का V-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,500rpm पर 29.5hp की पावर और 6,500rpm पर 26.5Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। मोटरसाइकिल में ट्यूबलर फ्रेम है और इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स के साथ-साथ ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर भी हैं। ब्रेकिंग के लिए दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक और लंबी रेंज के लिए 15-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। इसकी कीमत 4.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।