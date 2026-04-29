2026 कीवे V302C नए रंग विकल्प के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

फीचर

इन सुविधाओं से लैस है नई V302C

2026 कीवे V302C में विशिष्ट बॉबर-प्रेरित डिजाइन को बरकरार रखा है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। मोटरसाइकिल की नीची बनावट, चौड़े टायर और लंबा व्हीलबेस सड़क पर दमदार उपस्थिति प्रदान करते हैं। चमकदार पेंट से सजे टियर ड्रॉप आकार के ईंधन टैंक से इसे प्रीमियम लुक मिलता है, जबकि काले रंग के इंजन और एग्जॉस्ट कंपोनेंट्स इसके आकर्षक लुक को बढ़ाते हैं। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूल-चैनल ABS, ऑल-LED लाइटिंग, सिंगल-पीस सीट दी गई है।