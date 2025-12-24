2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में लॉन्च, जानिए क्या किया है बदलाव
क्या है खबर?
दोपहिया वाहन निर्माता कावासाकी ने भारत में 2026 निंजा 650 लॉन्च कर दी है। इस बार कंपनी ने एक नया फीचर जोड़ा है। यह लाइम ग्रीन रंग में उपलब्ध होगी, लेकिन डिजाइन कुछ महीने पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किए मॉडल के समान है। इसके अलावा नई कावासाकी निंजा 650 में बाकी सब कुछ पहले के जैसा ही है। दूसरी तरफ कीमत पिछले मॉडल की तुलना में 14,000 रुपये अधिक है। यह होंडा CBR 650R से मुकाबला करती है।
फीचर
इन फीचर्स से लैस है नई निंजा 650
2026 कावासाकी निंजा 650 में पहले जैसी ही स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन, ट्विन LED हेडलाइट्स को बरकरार रखा गया है। इसमें नया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला 4.3-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया है, जो कावासाकी के राइडोलॉजी ऐप के माध्यम से स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और स्विच करने योग्य कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल (KTRC) सिस्टम प्रदान करता है। सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे मोनोशॉक यूनिट दी गई है, जबकि ब्रेकिंग के लिए ड्यूल-चैनल ABS के साथ आगे-पीछे डिस्क ब्रेक की सुविधा है।
कीमत
अब इतनी चुकानी होगी कीमत
2026 निंजा 650 में पहले की तरह ही 649cc, लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जिसे अब E20 ईंधन मानकों के अनुरूप अपडेट किया गया है। यह इंजन 8,000rpm पर 68hp की पावर और 6,700rpm पर 62.1Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। कावासाकी निंजा 650 के 2026 मॉडल की कीमत 7.91 लाख रुपये है, जबकि 2025 मॉडल की कीमत 7.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी।