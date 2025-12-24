2026 कावासाकी निंजा 650 केवल एक रंग विकल्प में उपलब्ध होगी

2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में लॉन्च, जानिए क्या किया है बदलाव

क्या है खबर?

दोपहिया वाहन निर्माता कावासाकी ने भारत में 2026 निंजा 650 लॉन्च कर दी है। इस बार कंपनी ने एक नया फीचर जोड़ा है। यह लाइम ग्रीन रंग में उपलब्ध होगी, लेकिन डिजाइन कुछ महीने पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किए मॉडल के समान है। इसके अलावा नई कावासाकी निंजा 650 में बाकी सब कुछ पहले के जैसा ही है। दूसरी तरफ कीमत पिछले मॉडल की तुलना में 14,000 रुपये अधिक है। यह होंडा CBR 650R से मुकाबला करती है।