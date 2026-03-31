फ्लोरिडा के पाम बीच हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप हवाई अड्डा रखा गया

फ्लोरिडा के पाम बीच हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप हवाई अड्डा रखा गया

लेखन गजेंद्र 01:06 pm Mar 31, 202601:06 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित पाम बीच हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। अब इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की मंजूरी मिल गई है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पाम बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनाल्ड जे. ट्रंप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। बदलाव जुलाई में लागू होगा, जिससे ट्रंप के मार-ए-लागो एस्टेट के पास स्थित इस हवाई अड्डे का औपचारिक नाम परिवर्तन होगा।