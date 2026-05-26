ईरान के साथ शांति वार्ता के बीच अमेरिका का हमला, IRGC की नावों को बनाया निशाना

ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता के बीच अमेरिकी सेना ने एक बार फिर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) की नावों को निशाना बनाया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने इसे दक्षिणी ईरान में अमेरिका सेना के आत्मरक्षा हमले बताए हैं। उनका कहना है कि ईरानी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंग बिछाने का प्रयास कर रही थी, जिसे हमलों से असफल कर दिया गया।

हमला IRGC के 2 नाव और मिसाइल लॉन्चर ठिकानों पर हमला अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में IRGC की 2 नौकाओं को बारूदी सुरंगें बिछाते हुए देखा गया था, जिसके बाद सैन्य कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) के एक ठिकाने पर भी हमला किया है, जिसने कथित तौर पर अमेरिकी युद्धक विमानों को निशाना बनाया था। अधिकारी ने कहा कि ईरानी जहाजों और मिसाइल साइट को "रक्षात्मक हमलों" में नष्ट किया गया है।

युद्धविराम क्या अमेरिकी हमलों से युद्धविराम पर आएगा संकट? बताया जा रहा है कि हमले रक्षा की दृष्टि से और सीमित दायरे में किए गए थे, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता बाधित होने का कोई खतरा नहीं है। इससे पहले, सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के इलाकों में विस्फोटों की खबरें भी आई थीं। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास, दक्षिणी तट पर सिरिक और जास्क के पास भी अतिरिक्त बम विस्फोटों की आवाजें सुनाई देने की बात कही थी।

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