होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंग से टकराया जहाज, आग लगी; 20 लाख बैरल तेल लदा था

हाल के हफ्तों में होर्मुज के आसपास हमले बढ़ गए हैं। अमेरिका द्वारा बंदरगाहों की नाकाबंदी और लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के जवाब में ईरान ने भी हमले तेज कर दिए हैं।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2 ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान तेल की कीमतों को ऊंचा बनाए रखने और अमेरिका के मध्यावधि चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास में जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के खिलाफ तेजी से नई रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है।