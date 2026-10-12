ईरान ने होर्मुज खोलने के लिए रखी अपनी 7 शर्तों पर अमेरिकी प्रतिक्रिया को 'अपर्याप्त' बताया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान ने होर्मुज खोलने के लिए रखी अपनी 7 शर्तों पर अमेरिकी प्रतिक्रिया को 'अपर्याप्त' बताया

लेखन गजेंद्र 09:38 am Oct 12, 202609:38 am

क्या है खबर?

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए अपनी 7 शर्तें रखी हैं, जिस पर अमेरिका की हाल में आई प्रतिक्रिया को उसने खारिज कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि रविवार को ईरान के सुरक्षा प्रमुख और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने अमेरिकी प्रतिक्रिया को 'अपर्याप्त' बताया। उन्होंने कहा कि किसी प्रगति से पहले वाशिंगटन को उन मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा जो तेहरान के लिए अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।