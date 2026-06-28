प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, राष्ट्रपति संग की द्विपक्षीय वार्ता
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्हें विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फिर प्रधानमंत्री को सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में नेतृत्व करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए लिए दिया गया है।
बयान
प्रधानमंत्री बोले- हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाएं
प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े। जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। और जहां हम हर देश के पास-पास नहीं, साथ-साथ चलें। हमारा विजन हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है।" वहीं, सम्मान पर प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं इस सम्मान को उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे हैं।"
राष्ट्रपति का बयान
राष्ट्रपति हर्मिनी बोले- भारत सेशेल्स का अभिन्न मित्र
वहीं, राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा, "भारत सेशेल्स का अटूट मित्र रहा है और हमारे लोग और जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय भी इस भावना का हार्दिक प्रतिफल देते हैं। भारत और सेशेल्स ने 1976 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से घनिष्ठ और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध साझा किए हैं, जिसमें नई दिल्ली बुनियादी ढांचे, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख विकास भागीदार बनी हुई है।"
पोत
प्रधानमंत्री ने स्वदेशी गश्ती पोत सेशेल्स तटरक्षक बल को सौंपा
प्रधानमंत्री मोदी ने 'मेड इन इंडिया' फास्ट पेट्रोल वेसल 'लेस्पवार' को सेशेल्स को सौंपा। उन्होंने कहा, 'फास्ट पेट्रोल वेसल लेस्पवार का सेशेल्स तटरक्षक बल को हस्तांतरण रक्षा और समुद्री सुरक्षा में भारत-सेशेल्स की बढ़ती साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पोत क्षमता निर्माण की उन पहलों की श्रृंखला में नवीनतम कड़ी है जो सेशेल्स की सुरक्षा प्राथमिकताओं का समर्थन करने और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।'
परेड
परेड में भारतीय सेना की टुकड़ी करेगी मार्च
भारतीय सेना की एक परेड टुकड़ी सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगी। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कैप्टन आर्यन एच देवोलेकर के नेतृत्व में असम रेजिमेंट की 32-सदस्यीय टुकड़ी नौसेना की टुकड़ी और सैन्य बैंड के साथ मार्च करेगी। यह भागीदारी दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों और सैन्य सहयोग के जरिए हिंद महासागर में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।