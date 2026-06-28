प्रधानमंत्री मोदी के सेशेल्स दौरे का आज दूसरा दिन है

प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, राष्ट्रपति संग की द्विपक्षीय वार्ता

लेखन आबिद खान 03:48 pm Jun 28, 202603:48 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्हें विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फिर प्रधानमंत्री को सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में नेतृत्व करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए लिए दिया गया है।