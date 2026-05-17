रूस पर हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक की मौत हो गई है

रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक की मौत, 3 अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 06:16 pm May 17, 202606:16 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन ने रविवार को रूस के मॉस्को क्षेत्र पर कई ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में एक भारतीय श्रमिक की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उसके अधिकारियों ने हमले वाली जगह का दौरा किया और अस्पताल में घायल श्रमिकों से मुलाकात की। बता दें कि गत दिनों रूस की ओर हमला किए जाने के बाद यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की है।