बालेन शाह के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली गिरफ्तार
क्या है खबर?
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को शनिवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर सितंबर 2025 में हुए Gen-Z विरोध प्रदर्शन में हिंसक दमन से जुड़े गैर-इरादतन हत्या का आरोप है। यह घटनाक्रम रैपर से राजनेता बने बालेन शाह के देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के ठीक एक दिन बाद सामने आया है। नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी इसी मामले में हिरासत में लिया गया है।
गिरफ्तार
10 साल की हो सकती है कैद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों नेताओं को भक्तपुर स्थित उनके आवासों से गिरफ्तार किया गया है। जो आरोप उन पर लगे हैं, उसमें अधिकतम 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। बता दें कि नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित एक उच्च स्तरीय आयोग द्वारा 4 बार के प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के नेता ओली पर मुकदमा चलाने की सिफारिश के बाद गिरफ्तारी हुई है।
आंदोलन
आंदोलन में 76 लोगों की गई थी जान
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद नेपाल में शुरू हुए आंदोलन ने व्यापक सत्ता-विरोधी विद्रोह का रूप ले लिया था, जिसे रोकने की सरकार ने भरसक कोशिश की। इस दौरान हिंसा और पुलिस की गोलीबारी में 76 लोगों की जान चली गई और 2,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। देश में दबाव का माहौल बनने के बाद 75 वर्षीय ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
चुनाव
कल ली है बालेन ने शपथ
नेपाल के संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने बालेन को अपना संसदीय दल का नेता चुना था। शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यालय 'शीतल निवास' में 35 वर्षीय बालेन ने अपने 15 मंत्रियों के साथ शपथ ली है और इसके साथ ही वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके मंत्रिमंडल में अधिकतर मंत्रियों की उम्र 20 से 40 साल के बीच हैं।