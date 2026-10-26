मक्का समझौते में शामिल सऊदी-तुर्की और पाकिस्तान के प्रतिनिधि पहुंचे ईरान (फाइल तस्वीर)

मक्का समझौते में शामिल सऊदी-तुर्की और पाकिस्तान के प्रतिनिधि पहुंचे ईरान

लेखन गजेंद्र 02:31 pm Oct 26, 202602:31 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के साथ युद्ध में उलझे ईरान के साथ बातचीत के लिए सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के प्रतिनिधि सोमवार को तेहरान पहुंच गए। तीनों देश मक्का समझौते में शामिल हैं। तेहरान में इनका नेतृत्व सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन-सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद कर रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और तुर्की खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलिन मौजूद हैं। बैठक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और सुरक्षा परिषद के महासचिव मोहसेन रेजाई शामिल होंगे।