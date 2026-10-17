डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस सचिव केटी जकारिया को हटाया, 5 दिन पहले हुई थी नियुक्ति

अपनी पहली ब्रीफिंग के बाद ही जकारिया की आलोचना होने लगी थी। वे इस दौरान असहज दिखीं और राष्ट्रपति की उपलब्धियों का बखान करते हुए हिचकिचाती हुई नजर आईं।

उन्होंने केवल 14 मिनट में ही ब्रीफिंग खत्म कर दी और केवल 3 पत्रकारों से सवाल लिए। ये सभी पत्रकार रूढ़िवादी या ट्रंप समर्थक माने जाने वाले मीडिया से थे।

हालांकि, जकारिया ने कहा कि राष्ट्रपति को ज्यादा समय देने के लिए उन्होंने ब्रीफिंग छोटी रखी।