नाइजीरिया में सैन्य स्कूल पर जिहादी हमला में 17 प्रशिक्षु सैनिकों की मौत हो गई है

नाइजीरिया में सैन्य स्कूल पर जिहादी हमला, 17 प्रशिक्षु सैनिकों की मौत

लेखन भारत शर्मा 07:31 pm May 17, 202607:31 pm

क्या है खबर?

नाइजीरिया के पूर्वोत्तर राज्य योबे में संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों ने एक विशेष सैन्य स्कूल पर हमला बोल दिया। इस हमले में कम से कम 17 प्रशिक्षु सैनिकों की मौत हो गई। इस स्कूल में नवनियुक्त सैनिकों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य किया जाता था। राष्ट्रीय पुलिस प्रवक्ता ने शनिवार देर रात इस हमले और हुई मौतों की पुष्टि की है। बता दें कि नाइजीरिया पिछले 18 वर्षों से अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस्लामी विद्रोह से जूझ रहा है।