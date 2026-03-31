जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के बड़े भाई की पाकिस्तान में मौत

जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के बड़े भाई की पाकिस्तान में मौत, कारणों का खुलासा नहीं

लेखन गजेंद्र 09:29 am Mar 31, 202609:29 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की पाकिस्तान में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। यह जानकारी जैश समर्थक टेलीग्राम चैनलों पर चल रही है। हालांकि, मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मसूद के संदेश लिखा था, "मेरे प्यारे बड़े भाई...हकीम मुहम्मद ताहिर अनवर...का देहांत हो गया है।" शोक संदेश में कहा गया था कि अंतिम संस्कार बहावलपुर के जामिया उस्मान-ओ-अली में मस्जिद रात 11 बजे होगा।