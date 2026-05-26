इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलम के अस्पताल में भर्ती

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती

लेखन गजेंद्र 09:59 am May 26, 202609:59 am

क्या है खबर?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सोमवार शाम को जेरूसलम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि नेतन्याहू को हदासा ऐन केरेम मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उनके दंत चिकित्सा से संबंधित उपचार चल रहा है। उपचार की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल, नेतन्याहू पूरी तरह ठीक बताए जा रहे हैं और डॉक्टर उनको देख रहे हैं।