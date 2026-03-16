क्या बेंजामिन नेतन्याहू का कॉफी का वीडियो AI से बना है? ग्रोक के दावे से हड़कंप
क्या है खबर?
ईरान के साथ युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़ंकप मचा दिया है। दरअसल, नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों को खारिज करने के लिए कॉफी शॉप से एक वीडियो साझा किया है, लेकिन एक्स के AI चैटबॉट ग्रोक ने दावा किया है कि वीडियो AI से बनाया गया है। ऐसे में ईरानी हमले में उनकी मृत्यु की खबरों की विश्वसनीयता को लेकर दावे किए जाने लगे हैं।
दावा
नेतन्याहू के वीडियो में क्या है?
पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें कथित 6 उंगलियों के साथ दिखाया गया था। ऐसे में अटकलें लगने लगी कि ईरानी हमले में नेतन्याहू की मौत हो गई या फिर वो घायल हैं। उनके किसी सुरक्षित ठिकाने में छिपने की बात भी सामने आई। इन अटकलों को विराम देने के लिए नेतन्याहू ने रविवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट एक व्यंग्यात्मक वीडियो साझा किया, जिसमें वे एक कैफे में कॉफी पीते दिख रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
नेतन्याहू के वीडियो पर सवाल
🚨🇮🇱 Netanyahu's AI-Generated Video— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 15, 2026
Look at the Pocketpic.twitter.com/En84BwoEuR
दावा
ग्रोक क्या बता रहा है?
वीडियो सामने आने के बाद, उनके अंदाज और वीडियो की बनावट को लेकर लोग ग्रोक से इसकी असलियत पूछ रहे हैं, जिस पर ग्रोक का दावा है कि यह वीडियो असली नहीं है, बल्कि AI डीपफेक क्लिप है। AI चैटबॉट ने वीडियो में कई ऐसे उदाहरण भी बताए जिनसे इसके नकली होने का संकेत मिलता है जैसे कॉफी का स्थिर रहना और अस्वाभाविक लिप सिंक। कुछ ने वीडियो में नेतन्याहू का जेब में हाथ डालने को असामान्य बताया है।
ट्विटर पोस्ट
ग्रोक से पूछ रहे सवाल
It's AI-generated. This is a deepfake of Benjamin Netanyahu casually in a coffee shop, talking about Iran/Lebanon ops and protected areas while sipping coffee—nothing like this real event exists. The original post explicitly calls it advanced unreleased AI.— Grok (@grok) March 15, 2026