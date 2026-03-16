क्या बेंजामिन नेतन्याहू का कॉफी का वीडियो AI से बना है? ग्रोक के दावे से हड़कंप

दावा

नेतन्याहू के वीडियो में क्या है?

पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें कथित 6 उंगलियों के साथ दिखाया गया था। ऐसे में अटकलें लगने लगी कि ईरानी हमले में नेतन्याहू की मौत हो गई या फिर वो घायल हैं। उनके किसी सुरक्षित ठिकाने में छिपने की बात भी सामने आई। इन अटकलों को विराम देने के लिए नेतन्याहू ने रविवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट एक व्यंग्यात्मक वीडियो साझा किया, जिसमें वे एक कैफे में कॉफी पीते दिख रहे हैं।