ट्रंप का समझौता ईरान ने ठुकराया? कुवैत और सऊदी समेत खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बौछार

हमला

तेल अवीव में 3 इमारतें क्षतिग्रस्त, कई लोग घायल

इजरायली होम फ्रंट कमांड के अधिकारी कर्नल मिकी डेविड ने बताया कि मंगलवार सुबह तेल अवीव की एक सड़क पर गिरे ईरानी युद्धक बम से पास की 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा। लगभग 100 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने वाला एक गोला-बारूद तेल अवीव के मध्य में गिरा है, जिससे इमारत और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तेल अवीव में मिसाइल के मलबे में कई लोगों के घायल हुए हैं। जेरूसलम में भी 2 मिसाइलों से भवन को नुकसान पहुंचा है।