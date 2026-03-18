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अली लारीजानी की मौत से बौखलाया ईरान, इजरायल पर मिसाइलों की बौछार की
सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारीजानी की मौत के बाद ईरान का इजरायल पर बड़ा हमला

अली लारीजानी की मौत से बौखलाया ईरान, इजरायल पर मिसाइलों की बौछार की

लेखन गजेंद्र
Mar 18, 2026
09:23 am
क्या है खबर?

ईरान अपने सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारीजानी की मौत से बौखला गया है। उसने बुधवार तड़के इजरायल पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। ईरानी सरकारी प्रेस टीवी ने बताया कि ईरान ने अपने लारीजानी की शहादत का बदला लेने के लिए इजरायल के खिलाफ मिसाइल हमलों की 61वीं लहर की घोषणा की है। दावा है कि इजरायली इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमलों से भारी तबाही हुई और दर्जनों लोग मारे गए हैं।

हमला

मिसाइल रोकने पर तेल अवीव में धमाका

ईरानी मीडिया ने वीडियो और तस्वीरें साझा कर बताया कि मध्य इजरायल में आयरन डोम द्वारा मिसाइल को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। वीडियो में दिखाया गया है कि इजरायल ने आखिरी पल में एक मिसाइल को रोका, जिससे तेल अवीव के ऊपर एक बड़ा धमाका हुआ और मलबा-छर्रा ज़मीन पर गिरने से तेल अवीव के मुख्य ट्रेन स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है।

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ईरान का मिसाइल हमला

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हमला

रामत गान में सटीक हमला, पति-पत्नी की मौत

ईरानी मीडिया ने बताया कि उसने इजरायल के रामत गान में सटीक हमला किया, यह तेल अवीव के बिल्कुल पास है। रामत गान में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में, 70 साल की उम्र के एक इजरायली जोड़े (पति-पत्नी) की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जोड़ा किसी सुरक्षित जगह (शेल्टर) में पहुंच भी नहीं पाया था कि उनके चौथी मंज़िल वाले अपार्टमेंट पर मिसाइल आ गिरी और उनकी मौत हो गई। इलाके में बचावकार्य जारी है।

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आयरन डोम से मिसाइल रोकी गई

हमला

बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला

ईरान ने इजरायल के साथ ही इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला किया है। ईरानी सरकारी प्रेस टीवी ने ड्रोन हमले की वीडियो साझा की है। इससे पहले भी ईरान इराक, सऊदी अरब, कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर चुका है। बता दें कि ईरान में राजनीतिक नेतृत्व लगातार घट रहा है। उसके अधिकतर प्रमुख नेता और अधिकारी इजरायल-अमेरिकी हमले में मारे जा चुके हैं। हालांकि, ईरान जवाबी हमले बढ़ा रहा है।

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इजरायल में तबाही दिखी

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