अमेरिकियों से लाखों डॉलर ठगने के आरोप में FBI की वांछित सूची में भारतीय नागरिक कल्पेश पटेल

FBI की वांछित सूची में भारतीय नागरिक कल्पेश पटेल, अमेरिकियों से लाखों डॉलर ठगने का आरोप

लेखन गजेंद्र 10:18 am Mar 19, 202610:18 am

क्या है खबर?

अमेरिका में एक भारतीय नागरिक कल्पेशकुमार रसिकभाई पटेल (35) की तलाश की जा रही है, जिस पर कई पीड़ितों से लाखों डॉलर ठगने का आरोप है। आरोपी की तस्वीर संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने साझा कर लोगों से जानकारी मांगी है। वह इलिनोइस और पेन्सिलवेनिया में रह रहा था। FBI के मुताबिक, आरोपी मक्का, केनी, केनी पटेल, कल्पेशकुमार आर पटेल और कल्पेश पटेल के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में कई जगह काम कर चुका है।