फ्रांस में भीषण गर्मी से 18 की मौत

फ्रांस में भीषण गर्मी से 18 की मौत, 2 बच्चों ने गर्म कार में दम तोड़ा

लेखन गजेंद्र 12:45 pm Jun 23, 202612:45 pm

क्या है खबर?

यूरोपीय देशों में भीषण गर्मी कहर ढा रही है। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में लोग लू से परेशान हैं। फ्रांस में लू के कारण अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक गर्म कार में फंसे 2 बच्चे भी शामिल हैं। फ्रांस समेत यूरोप के कई जगह तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। फ्रांस के शहर बोर्डो में तापमान बढ़कर 41.9 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि पोइटियर्स में तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।