ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं ट्रंप, होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाना प्राथमिकता नहीं- रिपोर्ट

लक्ष्य पहले ईरान के हथियार भंडार को खत्म करने पर जोर रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों का मानना ​​है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से नौवहन बहाल करने के लिए ईरान के खिलाफ 6 हफ्तों का अभियान चलाना होगा। ऐसे में ट्रंप ने फैसला किया है कि अभी वाशिंगटन को ईरानी नौसेना का दमन और मिसाइल भंडारों का विनाश करने जैसे मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद शत्रुता को कम किया जाए और राजनयिक माध्यमों से नौवहन की बहाली की कोशिश की जाए।

विचार असफल होने पर दूसरे कदम पर विचार रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर ट्रंप पहली योजना में असफल होते हैं तो अमेरिका होर्मुज को खोलने के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए यूरोप और फारस की खाड़ी के देशों पर दबाव डालेगा। वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) सहित सहयोगी देशों से इस मार्ग को फिर से खोलने में नेतृत्व करने का अनुरोध कर सकता है। जलडमरूमध्य को खोलने के लिए सैन्य योजनाओं का अध्ययन हो रहा है, लेकिन यह राष्ट्रपति की तात्कालिक प्राथमिकता नहीं है।

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