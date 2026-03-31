यूरोप से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप, बोले- तेल अमेरिका से खरीदो या खुद जुटाओ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद न करने से यूरोपीय देशों से खासा नाराज हैं। मंगलवार को उन्होंने ब्रिटेन को तेल के मामले में दो-टूक बात कही। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि अमेरिका के पास तेल की कोई कमी नहीं है, ब्रिटेन या तो अमेरिका से तेल खरीदे या फिर खुद होर्मुज जलडमरूमध्य तक जाए और अपना तेल ले ले। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका ब्रिटेन की मदद के लिए मौजूद नहीं रहेगा।

बयान क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने लिखा, 'वे सभी देश जिन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य की वजह से विमान ईंधन नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। उसने ईरान को कमज़ोर करने की मुहिम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनके लिए मेरे पास एक सुझाव है। नंबर एक- अमेरिका से खरीदें, हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है। और नंबर दो- थोड़ी हिम्मत जुटाएं, उस जलडमरूमध्य तक जाएं, और बस उसे 'ले लें'।'

बयान खुद के लिए लड़ना सीखें- ट्रंप ट्रंप ने आगे लिखा कि ब्रिटेन को अब अपने लिए खुद लड़ना सीखना होगा और अमेरिका अब उनकी मदद के लिए वहां मौजूद नहीं रहेगा। ट्रंप ने लिखा कि ठीक वैसे ही, जैसे ब्रिटेन हमारे लिए मौजूद नहीं थे। ट्रंप ने आगे लिखा कि असल में, ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मुश्किल काम हो चुका है। अब जाएं और अपना तेल खुद हासिल करें। अभी ब्रिटेन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है।

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