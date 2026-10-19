ट्रंप ने कहा, जेलेंस्की युद्ध खत्म करना नहीं चाहते (फाइल तस्वीर)

ट्रंप ने कहा- रूस को लेकर मेरा फैसला बिल्कुल सीधा, जेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करना चाहते

लेखन गजेंद्र 11:04 am Oct 19, 202611:04 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रूस को लेकर लिए गए अपने फैसलों का बचाव किया और कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, जिससे युद्ध में शांति की बातचीत में खलल पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को रूस की डीजल रिफाइनरियों पर हमला करने पर निशाने पर लिया। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की यूक्रेन से मिल रही भारी-भरकम मदद के कारण युद्ध को समाप्त नहीं करना चाहते हैं।