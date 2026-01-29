कोलंबिया में छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, कोलंबियाई सांसद समेत 15 की मौत

सरकारी वाणिज्यिक एयरलाइन सतेना द्वारा संचालित यह विमान वेनेजुएला की सीमा से लगे उत्तरी सैंटेंडर विभाग के दो शहरों कुकुटा से ओकाना जा रहा था। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट फ्लाइटअवेयर के मुताबिक, विमान कुकुटा के कैमिलो डाज़ा हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 9 मिनट बाद रडार से गायब हो गया। इसके बाद कई विमानों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया, तब दुर्घटनाग्रस्त विमान ला प्लाया डे बेलेन के ग्रामीण इलाके में मिला।

जांच

कौन थे डियोगेनेस क्विंटरो?

सतेना ने बताया कि विमान ने सुबह 11:42 बजे उड़ान भरी और उसे दोपहर 12:05 बजे उतरना था, लेकिन हवाई यातायात नियंत्रण से उसका आखिरी संपर्क सुबह 11:54 बजे हुआ। सांसद क्विनटेरो 2022 में राष्ट्रीय विधायिका के सदस्य बने। वे 'विशेष शांति निर्वाचन क्षेत्रों' के प्रतिनिधि थे। यह सीट हिंसा पीड़ित 90 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनी 16 सीटों में एक है, जो गुरिल्ला समूह क्रांतिकारी सशस्त्र बलों (FARC) के साथ 2016 का शांति समझौता है।