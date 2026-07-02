बंगाल की खाड़ी पर चीन की नजर? म्यांमार होते हुए बांग्लादेश तक आर्थिक कॉरिडोर बनाएगा

बांग्लादेश

बांग्लादेश को क्या मिलेगा?

बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के प्रवक्ता महदी अमीन ने कहा, "इसका उद्देश्य बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का विस्तार करना, आर्थिक लेनदेन बढ़ाना और बहुस्तरीय परिवहन को और बेहतर बनाना है।" उन्होंने बताया कि चीन के साथ चटोग्राम और मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण पर भी बात हुई। उन्होंने कहा, "हम इस बात पर काम करना चाहते हैं कि मोंगला बंदरगाह को एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है जो न केवल बांग्लादेश बल्कि अन्य देशों की भी सेवा करेगा।"