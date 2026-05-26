बेल्जियम के बुगेनहाउट में स्कूल बस की ट्रेन से टक्कर

बेल्जियम के बुगेनहाउट में ट्रेन से टकराकर पलटी स्कूल बस, 2 छात्र समेत 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 04:34 pm May 26, 202604:34 pm

क्या है खबर?

बेल्जियम के बुगेनहाउट में एक ट्रेन और स्कूल की मिनीबस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 नाबालिग छात्र, बस चालक और एक पर्यवेक्षक की मौत हुई है। हादसा राजधानी ब्रुसेल्स से लगभग 23 किलोमीटर दूर बुगेनहाउट स्टेशन के पास हुआ है। हादसे के समय बस में 7 बच्चे, एक ड्राइवर और एक अभिभावक सवार थे। बेल्जियम के परिवहन मंत्री जीन-ल्यूक क्रुके ने मृतकों के प्रति संवेदना जताते हुए बताया कि घटना के समय क्रासिंग पर बैरियर नीचे थे।