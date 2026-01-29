बांग्लादेश में BNP और जमात के समर्थकों के बीच मारपीट

बांग्लादेश: घोषणापत्र जारी करते समय BNP और जमातियों में मारपीट; एक की मौत, 50 घायल

लेखन गजेंद्र 10:22 am Jan 29, 202610:22 am

क्या है खबर?

बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले शेरपुर जिले में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के नेताओं में भीषण टकराव हो गया। झेनाइगती उपजिला में चुनाव घोषणापत्र पढ़ने के कार्यक्रम के दौरान सीट पर बैठने को लेकर हुई झड़प में एक जमात नेता की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक घायल हुए हैं। प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के अनुसार, मारपीट के बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति काबू में की।