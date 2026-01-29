बांग्लादेश: घोषणापत्र जारी करते समय BNP और जमातियों में मारपीट; एक की मौत, 50 घायल
क्या है खबर?
बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले शेरपुर जिले में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के नेताओं में भीषण टकराव हो गया। झेनाइगती उपजिला में चुनाव घोषणापत्र पढ़ने के कार्यक्रम के दौरान सीट पर बैठने को लेकर हुई झड़प में एक जमात नेता की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक घायल हुए हैं। प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के अनुसार, मारपीट के बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति काबू में की।
हिंसा
क्या है मामला?
रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम में शेरपुर-3 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना-अपना घोषणापत्र पढ़ना था। तभी कार्यक्रम स्थल में बैठने को लेकर BNP और जमात-ए-इस्लामी के समर्थकों के बीच मारपीट होने लगी, जो बाद में हिंसा में बदल गई। झगड़े में जमात-ए-इस्लामी की श्रीबर्डी उपज़िला इकाई के सचिव और फतेहपुर फाज़िल मदरसा में अरबी के व्याख्याता मौलाना रजाउल करीम बुरी तरह घायल हो गए। उनकी मयमनसिंह मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।
वाहन और कुर्सियां तोड़ी गईं
उपज़िला प्रशासन ने बताया कि कार्यक्रम स्थानीय प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें आगे की पंक्तियों में बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि सैकड़ों प्लास्टिक की कुर्सियां तोड़ दी गईं और कार्यक्रम स्थल के पास खड़ी कई मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है। रजाउल करीम की मौत के बाद ढाका विश्वविद्यालय में देर रात विरोध-प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की।
ट्विटर पोस्ट
कार्यक्रम में तोड़फोड़
Bangladesh:— The Alternate Media (@AlternateMediaX) January 28, 2026
Reports of BNP–Jamaat clashes during a chair battle in Sherpur’s three constituencies, ahead of elections scheduled for February 12. pic.twitter.com/3vaK1cjQZN
घायल पहुंचे अस्पताल
More than 200 people, including members of the armed forces, were injured in a clash involving BNP and Jamaat supporters in Sherpur. pic.twitter.com/uLMM0aA4dI— Battalion71 🇧🇩 (@ImbusyWarrior) January 28, 2026