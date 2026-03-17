पाकिस्तानी हमले में 26 फरवरी से अब तक अफगानिस्तान में 835 लोग मारे गए

हमला

सीमावर्ती इलाकों में तबाही, 8,000 से अधिक लोग विस्थापित

अधिकारियों ने बताया कि विवादित डूरंड रेखा और प्रमुख आबादी वाले केंद्रों पर केंद्रित हमलों में कम से कम 540 घर नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों ने अनुमान जताया है कि हवाई हमलों, सीमा पार गोलाबारी और काबुल द्वारा अकारण सैन्य कार्रवाई बताए जाने के कारण 8,000 से अधिक परिवार विस्थापित हुए हैं। पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी गोले दागे हैं, जिसमें 8 मदरसे और 26 मस्जिदें बमबारी का शिकार हुई।