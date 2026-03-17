पाकिस्तानी हमले में 26 फरवरी से अब तक अफगानिस्तान में 835 लोग मारे गए
क्या है खबर?
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मंगलवार को दावा किया कि पाकिस्तान ने फरवरी के अंत से उसके खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया है, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। अफ़गानिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि 26 फरवरी से पाकिस्तानी हवाई हमलों और गोलाबारी में 835 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 87 महिलाएं और 22 बच्चे शामिल हैं। हमले में 1,300 से अधिक नागरिक घायल हुए हैं, जिसमें कई का अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
हमला
सीमावर्ती इलाकों में तबाही, 8,000 से अधिक लोग विस्थापित
अधिकारियों ने बताया कि विवादित डूरंड रेखा और प्रमुख आबादी वाले केंद्रों पर केंद्रित हमलों में कम से कम 540 घर नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों ने अनुमान जताया है कि हवाई हमलों, सीमा पार गोलाबारी और काबुल द्वारा अकारण सैन्य कार्रवाई बताए जाने के कारण 8,000 से अधिक परिवार विस्थापित हुए हैं। पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी गोले दागे हैं, जिसमें 8 मदरसे और 26 मस्जिदें बमबारी का शिकार हुई।
निशाना
अस्पतालों को भी बनाया जा रहा निशाना
काबुल के अधिकारियों ने बताया कि काबुल और कंधार और नंगरहार सहित अन्य प्रांतों के 5 अस्पतालों को इस बीच हमलों में निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी अभियानों ने काबुल, कंधार, नंगरहार, खोस्त, पक्तिका, पक्तिया, कुनार और लगमान को प्रभावित किया है, जिससे पूर्वी और दक्षिणी अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से सक्रिय संघर्ष क्षेत्र बन गए हैं। सोमवार रात को काबुल के नशा मुक्ति केंद्र पर किया गया हमला, सबसे बड़ा है, जिसमें सबसे अधिक 400 लोग मारे गए हैं।