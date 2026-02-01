WPL 2026: स्मृति मंधाना ने जीती ऑरेंज कैप, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 6 विकेट से हराया। RCB की इस खिताब जीत में कप्तान स्मृति मंधाना की अहम भूमिका रही। उन्होंने टीम के सफल नेतृत्व के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन किया। इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाली मंधाना को ऑरेंज कैप मिली। आइए उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
मंधाना ने बनाए सर्वाधिक रन
RCB की कप्तान मंधाना WPL 2026 में 9 मुकाबले खेलीं और इसकी 9 पारियों में 53.85 की औसत से 377 रन बनाने में सफल रहीं। उन्होंने इस संस्करण 153.25 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96 रन रहा। मंधाना ने WPL 2026 में 57 चौके और 9 छक्के लगाए। उनके बाद दूसरे सर्वाधिक रन मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तान हरमनप्रीत कौर (342) ने बनाए।
फाइनल
फाइनल में खेली 87 रन की मैच जिताऊ पारी
फाइनल में DC ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203/4 का स्कोर बनाया था। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB ने ग्रेस हैरिस (9) का विकेट जल्दी गंवा दिया था। इसके बावजूद कप्तान मंधाना ने आक्रामक बल्लेबाजी की और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 41 गेंदों में 12 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 87 रन बनाकर आउट हुई। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी बदौलत RCB ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया।
साझेदारी
मंधान ने वॉल के साथ मिलकर फाइनल में की रिकॉर्ड साझेदारी
मंधाना ने जॉर्जिया वॉल (79) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी की। यह WPL के में किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। इससे पहले मेग लैनिंग और शफाली वर्मा (DC) ने WPL 2023 में RCB के खिलाफ 162 रन की साझेदारी की थी। इस सूची में तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी जेस जोनासेन और शफाली (146 रन बनाम RCB, बेंगलुरु, 2025) की दर्ज है।
आंकड़े
फाइनल के दौरान मंधाना ने पूरे किए 1,000 WPL रन
मंधाना ने अपनी इस पारी के दौरान WPL में 1,000 रन पूरे किए। उन्होंने अब तक 35 मुकाबले खेले हैं और इसकी 35 पारियों में 31 की औसत और 136.78 की स्ट्राइक रेट से 1,023 रन बनाने में सफल रहीं हैं। वह WPL के इतिहास में 1,000 रन पूरे करने वाली 5वीं बल्लेबाज बनी हैं। भारत के लिए ये कारनामा करने वाली वो तीसरी खिलाड़ी हैं। उनसे पहले शफाली (1,124) और हरमनप्रीत कौर (1,193) ये आंकड़ा छू चुकी हैं।