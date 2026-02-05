WPL 2026: जॉर्जिया वॉल ने फाइनल में खेली 79 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े 

पारी जोरदार रही वॉल की पारी RCB ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जब 9 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवाया, तब वॉल क्रीज पर आई। उन्होंने पावरप्ले ओवरों का भरपूर फायदा उठाया और DC की औसत सी गेंदबाजी के सामने उम्दा बल्लेबाजी की। इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 54 गेंदों पर 79 रन की पारी खेलकर आउट हुई। उन्होंने अपनी इस पारी में 14 चौके भी लगाए।

आंकड़े ऐसा है वॉल का WPL करियर WPL 2026 में वॉल ने 6 पारियों में 34.00 की औसत और 126.86 की स्ट्राइक रेट के साथ 170 रन बनाए। उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए। अपने WPL करियर में उन्होंने अब तक 9 मैचों में 46.28 की औसत और 143.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 324 रन बनाए। इस बीच उन्होंने नाबाद 99 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। वह 2024 में UPW से खेली थी।

